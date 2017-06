Bad Bentheimer Grüne erneuern Klimaschutzkritik

gn Bad Bentheim. Die Auseinandersetzung zwischen den Bad Bentheimer Grünen und Bürgermeister Dr. Volker Pannen zum Thema Klimaschutz geht in die nächste Runde.

„Offenbar haben wir mit unserer Pressemitteilung einen Nerv getroffen und viele Menschen erreicht. Der Klimaschutz vor Ort ist wieder im Gespräch; bestenfalls steigt nun die Radfahrerquote in Bad Bentheim rapide an und gleichzeitig wird der Bodenschutz vor Ort endlich ernst genommen“. So reagieren Friedhild Füser und Dr. Christian Blum in einer Kurzmitteilung an die GN-Redaktion auf die Aussagen von Dr. Pannen in der GN-Ausgabe vom Sonnabend.

Rat soll sachlich diskutieren

„Ganz so ahnungslos und uninformiert wie von Bürgermeister Dr. Pannen suggeriert sind wir natürlich nicht“, erklärt Christian Blum. „Im Gegenteil. Wir haben das Große und Ganze fest im Blick. Und daraus ergibt sich, dass wir die Ansichten und Einordnungen von Herrn Pannen nicht teilen. Eine abweichende Ansicht jedoch gleich als ‚nicht viel von Politik mitbekommen‘ und ‚ungeheuerlich‘ zu bezeichnen, ist eine Frage des politischen Stils“, findet Blum.

Die sachliche Diskussion über einzelne Themen wie Ferienpark- und Gewerbeparkerweiterung oder weitere Einfamilienhausbebauungen in Waldseite müsse nun öffentlich und in den Ratsgremien fortgeführt werden, fordern Christian Blum und Friedhild Füser abschließend.