Abi als Fahrkarte für eine spannende Reise

gn Bardel. Am Missionsgymnasium St. Antonius in Bardel sind am Sonnabend 62 Abiturientinnen und Abiturienten feierlich verabschiedet worden. Pastor Behmenburg machte in seiner Predigt Mut, mit dem Abitur als Fahrkarte eine neue, spannende Reise anzutreten. Er erinnerte an die Erfahrungen, die Schüler in der Vergangenheit mit ihren Erwartungen gehabt hätten, sie seien immer von der Wirklichkeit übertroffen worden.

Als Elternvertreterin erinnerte Frau Großecappenberg an die vielen Jahre, in denen die Eltern ihre Kinder in vielfältiger Weise unterstützt haben und ihre Söhne und Töchter bis zum Abitur begleitet und getragen haben. Statt

Petra Knowles und Petra Scheipers spielten in ihrer gemeinsam vorgetragenen Rede das Problem der Rolle oder der Rollen durch, mit dem sie für eine gewisse Zeit zu tun gehabt haben. Einerseits als Mutter und andererseits als Mitarbeiterin in der Schule, Petra Knowles als Mitglied der Schulleitung und als Lehrerin und Petra Scheipers als Sekretärin.

Als Abiturkoordinator präsentierte Gerd Möller die Zahlen rund ums Abitur 2017. So hätten 62 Schülerinnen und Schüler ihr Abitur bestanden. Der Gesamtdurchschnitt, so Möller, betrage 2,51, die beste Abiturientin habe einen Durchschnitt von 1,0 erreicht. Mit einer 1 vor dem Komma hätten 24,2 % des Jahrgangs bestanden, mit einer 2 vor dem Komma 46,8 % des Jahrgangs. Gerd Möller würdigte ausdrücklich die Leistungen der Schülerinnen und Schüler, die zusätzlich zum Abitur Cambridge A-Level-Prüfungen abgelegt hätten. Die Ergebnisse der jüngsten Cambridge-Prüfungen seien allerdings noch nicht bekannt. Es sei aber zu erwarten, dass einige Abiturientinnen und Abiturienten einen vollständigen A-Level erhalten würden und damit gleichsam eine zweite international anerkannte Hochschulzugangsberechtigung in den Händen hielten.

In seiner Abiturrede stellte der Schulleiter Christoph Grunewald das im Moment hoch im Kurs stehende „First“, zum Beispiel „America first“ dem Mündigkeitsideal gegenüber, das für das Missionsgymnasium St. Antonius maßgeblich sei. Er wies darauf hin, dass das Motto „First!“ von Menschen propagiert würde, die sich selbst in der Rolle des Bestimmers sähen, der keine Rücksicht auf die Belange nehmen würde, über die bestimmt würde. „“First!“ ist eine Sieger-Idee einiger Weniger, die in ihrem Leben immer gewonnen haben oder immer gewinnen wollen, ohne Rücksicht auf die eigenen menschlichen und charakterlichen Verluste und auf die seelischen und materiellen Kollateralschäden anderer. Sie ist eine Idee der permanenten Selbstbestätigung: Nachdenklichkeit, Selbstzweifel, schlechtes Gewissen und Reue - geschweige denn Umkehr - haben hier keinen Platz“, so der Schulleiter. Er rief die Abiturienten dazu auf, sich nicht von diesem Missverständnis von Freiheit und Mündigkeit leiten zu lassen, sondern eine Mündigkeit und eine Freiheit anzustreben, in der der andere einen Platz haben und in der der Mitmensch als Bereicherung wahrgenommen werde.

Das sind die Abiturientinnen und Abiturienten des Missionsgymnasiums St. Antonius Bardel

Melina Agsten, Julia Beckmann, Lennard Berning, Fiete Bernink, Michael James Martin Biesik, Georg Friedrich Binsfeld (1,9), Johannes Wilhelm Binsfeld, Lasse Bohs, Felix Bothorn, Rebecca Braun, Jan Maarten Brinkert, Stefanie Brinkert (1,3), Lena Büssis, Marius Cochet, Karmen Maria Dalenbrook (1,6), Rica Dankbar, Constanze de Boer, Celine Effing, Maximilian Enneking (1,9), Jule Feldhaus, Hannah Fischer (1,6), Shana Förster (1,9), Tim Gropp, Jannik Großecappenberg (1,6), Maximilian Häming (1,6), Manuel Wilhelm Herking, Marena Hoegen, Lorenz Maximilian Kalbfleisch, Erol Kalip, Franziska Kleine Vennekate, Sarah Knowles, Klara Koers, Laura Anna Kolk, Laura Kreuger, Fabian Kusche, Ellen Leuderalbert (1,4), Henning Moorwessel, Noelle Nacke (1), Janina Nagel, Pascal Niehaus, Isabelle Katharina Niehoff, Jan Niehoff, Bernd Niehoff (1,7), Nico Paßlick, Paulina Rinke-Senft, Kristin Scheipers (1,2), Marie Schneider, Malin-Sophie Schomaker, Maurice Tistou Schreiber, Tim Gerd Schultwessel, Ruth-Marie Schwarze, Michel Peter Schwarze, Alina Celine Seeberg (1,9), Insa Steenweg, Joana Stresewski, Lea Thien, Theodor Trenkner, Mathieu van Delden (1,9), Sarah Wennemaring, Lars-Ole Wesselink, Hendrik Weßling, Maximilian Wolf (1,8).