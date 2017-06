40 Gruppen kommen Sonntag mit Musik, Volkstanz und Folklore

gn Bad Bentheim. Bunte Folkloregruppen, viel Musik und junge und jung gebliebene Tänzerinnen und Tänzer werden am Sonntag von 13 bis 18 Uhr die Bad Bentheimer Stadtmitte prägen. Rund 40 Volkstanz- und Folkloregruppen aus dem Ems- und Münsterland, der Grafschaft Bentheim, dem Artland, den benachbarten Niederlanden und aus dem russischen Partnerkreis Slawsk wollen ihr Können auf vier Bühnen unter Beweis stellen.

Ab Mittag treffen die Tanzgruppen in der Burgstadt ein und es gibt ein Platzkonzert auf dem Rathausplatz. Dort stellen sich um 14 Uhr alle Gruppen zur Eröffnung auf. Es folgt ein von Musikzügen begleiteter Umzug der farbenfroh gekleideten Tanzgruppen durch die Innenstadt von Bad Bentheim.

Unter dem Motto „Let’s dance“ startet dann ab 15 Uhr das Bühnenprogramm auf dem Herrenberg, in der Schlossstraße vor dem Burgaufgang sowie auf der Hauptbühne am Rathausplatz. Auf jeder Bühne treten abwechselnd rund zehn Tanzgruppen auf. Männer im dunklen Wams mit Holzschuhen, Frauen in himmelblauen Trachten oder Kinder mit flatternden Bändern an Strohhüten – unterhaltsam vorgestellt von Moderatoren und Trainern.

Die Besucher erwartet nicht nur traditionelles Brauchtum oder internationale Folklore, auch moderne Tänze in farbenfrohen Outfits werden zu sehen sein. Darüber hinaus runden Stände mit neuer und alter Handwerkskunst und das Spielemobil des Theaterpädagogischen Zentrums (TPZ) das Angebot ab.

Das regionale Volkstanz- und Folkloretreffen für das Emsland und die Grafschaft findet abwechselnd im zweijährigen Turnus in Bad Bentheim oder Haselünne statt. Veranstalter dieses Volkstanztreffens sind der Landkreis Grafschaft Bentheim, die Stadt Bad Bentheim, das Theaterpädagogische Zentrum Lingen und der Verein Volkstanz und Folklore Emsland/Grafschaft Bentheim e. V.

Gefördert wird das Festival von der Grafschafter Sparkassenstiftung und der Emsländischen Landschaft e. V. .

Die Veranstalter freuen sich auf ein fröhliches Fest und hoffen auf viele Zuschauer. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Schlossparkplatz oder am Schlossparkcenter. Der Besuch des Volkstanz und Folklorefestes ist kostenlos.